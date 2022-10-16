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Тренер «Куньлуня»: ЦСКА, «Спартак», «Динамо» — в Северной Америке эти названия на слуху

Тренер «Куньлуня»: ЦСКА, «Спартак», «Динамо» — в Северной Америке эти названия на слуху
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд оценил силу Западной конференции КХЛ и рассказал, что в Северной Америке знают названия московских команд.

«Мы находимся в очень сложной конференции, здесь невероятные соперники с большой историей — ЦСКА, «Спартак», «Динамо». Каждый матч с такими командами — большой и интересный вызов. Перед тем как я приехал в КХЛ, даже мои родители спрашивали, смогу ли я сыграть здесь против этих команд. Так что и в Северной Америке эти названия на слуху», — приводит слова Айрленда официальный сайт КХЛ.

«Куньлунь Ред Стар» после 20 сыгранных матчей с 19 набранными очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Следующий матч «Куньлунь Ред Стар» проведёт на выезде с ЦСКА 19 октября в 19:30 мск.

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