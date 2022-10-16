Главный тренер «Торонто»: хотел убедиться, что Самсонов всё ещё улыбается

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф дал комментарий о том, что сказал российскому голкиперу Илье Самсонову во время сегодняшней тренировки клуба.

«Я просто изложил ему план. У него будет много работы, и из-за этого важно, чтобы он заботился о себе и был готов к дополнительной нагрузке. И я хотел убедиться, что он всё ещё улыбается», — приводит слова Кифа журналист Марк Мастерс в своём «твиттере».

Напомним, 28-летний канадский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Мэтт Мюррей получил травму мышцы бедра и пропустит не менее четырёх недель. Таким образом, Самсонов будет основным голкипером клуба в это время.

Ранее Самсонов выступал за «Вашингтон». Он был выбран клубом на драфте 2015 года под общим 22-м номером. Россиянин, который является воспитанником магнитогорского «Металлурга», провёл в НХЛ 91 матч, в которых одержал 54 победы, отражая в среднем 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,79.