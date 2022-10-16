«Вашингтон» объявил о подписании форварда Сонни Милано
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Нападающий Сонни Милано подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», сообщает официальный сайт «столичных».
Соглашение с 26-летним американским нападающим рассчитано на один год на сумму $ 750 тыс.
В прошлом сезоне Милано выступал за «Анахайм». За «уток» форвард провёл 66 матчей, в которых набрал 34 очка — забросил 14 шайб и отдал 20 результативных передач. Показатель полезности составил «-9». Всего в НХЛ на счету нападающего 197 матчей в регулярных чемпионатах, в которых Сонни набрал 81 (36+45) очко. В сезоне-2015/2016 Милано в АХЛ выиграл Кубок Колдера за команду «Лейк Эри Монстерз» (сейчас «Кливленд Монстерз»).
Милано был выбран на драфте 2014 года в первом раунде под общим 16-м номером.
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