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Рейтинг тренеров КХЛ: Знарок давно не был так близко к отставке, Никитин карабкается вверх

Рейтинг тренеров КХЛ: Знарок давно не был так близко к отставке, Никитин карабкается вверх
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (1)Роман РотенбергСКА
2 (4)Николай Заварухин«Автомобилист»
3 (2)Алексей Кудашов«Динамо» М
4 (3)Илья Воробьёв«Металлург»
5 (13)Игорь Никитин«Локомотив»
6 (12)Сергей ФёдоровЦСКА
7 (6)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
8 (7)Игорь Ларионов«Торпедо»
9 (11)Андрей Мартемьянов«Сибирь»
10 (16)Андрей Разин«Северсталь»
11 (9)Андрей Скабелка«Барыс»
12 (8)Вячеслав Буцаев«Витязь»
13 (19)Грег Айрленд«Куньлунь»
14 (10)Борис Миронов«Спартак»
15 (15)Леонид Тамбиев«Адмирал»
16 (5)Олег Знарок«Ак Барс»
17 (-)Михаил Кравец«Авангард»
18 (21)Анвар Гатиятулин«Трактор»
19 (17)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
20 (18)Крэйг Вудкрофт«Динамо» Мн
21 (22)Вадим Епанчинцев«Амур»
22 (20)Андрей НазаровХК «Сочи»
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