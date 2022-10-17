Вайсфельд: сейчас есть большие сомнения, что Знарку удастся реанимировать «Ак Барс»

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мыслями о ситуации в «Ак Барсе».



«Если честно, мне самому очень любопытно, что там с самого начала происходит, у меня это вызывало удивление. Я не считаю, что в Казани прямо допущены какие-то ошибки. В прямом смысле — именно удивление. Достаточно взять и посмотреть, кто лучшие игроки команды. Гипотетически это Шипачёв, Радулов и далее по списку.



Когда в «Ак Барсе» приглашали Радулова, в клубе понимали, в каком он сейчас состоянии? Или в голове была картинка Александра образца «Салавата Юлаева» и ЦСКА? К Олегу Знарку я отношусь с большим уважением, но у меня тоже есть сомнения. Я не говорю, что его приглашение — это неправильно, может, всё наладят и всё получится. Но сейчас смотрю их матчи, и там безвольная игра. Игра с «Трактором» была просто невероятная. Удастся ли Знарку реанимировать коллектив или нет? Большие сомнения на сей счёт. Туров пять назад я бы предположил, что казанцы выкарабкаются, а сейчас всё не так очевидно», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.