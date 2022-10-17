Экс-вратаря женской сборной Финляндии просили снять штаны для подтверждения пола в 9 лет

Экс-вратарь женской хоккейной сборной Финляндии Ноора Рятю рассказала о том, как её просили снять штаны, чтобы подтвердить свой пол после футбольного матча.
В возрасте девяти лет спортсменка решила сыграть в футбол с юношами — на позиции вратаря. Рятю выступила за команду из Эспоо в матче с клубом из города Таммисаари. Предыдущая встреча этих клубов завершилась уверенной победой команды из Таммисаари. Однако благодаря Рятю её команда смогла победить: вратарь сыграла «на ноль», а матч закончился со счётом 1:0.
Из-за этого возмутились родители футболистов команды из Таммисаари.
«Это точно девочка? Это мальчик! Это необходимо проверить», — заявил тренер команды.
«Нужно было отправиться в душ и спустить штаны. Я слышала такие требования. Я начала плакать и кричать, что я девочка и не буду ничего доказывать», — приводит слова Рятю Ilta-Sanomat.
Отец Нооры пообещал отправить копию паспорта ребёнка сопернику. После отправки копии перед Рятю извинились.
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