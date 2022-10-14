Финская хоккеистка рассказала об оргии с участием партнёрш на Олимпиаде в Сочи

Вратарь женской сборной Финляндии Ноора Рятю поделилась историей о том, как её партнёрши по национальной команде устроили оргию во время Олимпиады 2014 года. Кроме того, она рассказала о том, что хоккеистки нередко прибегали к помощи приложений для знакомств.

«Например, я не так интересовалась сексом на одну ночь, как раньше, поэтому, в отличие от многих олимпийских спортсменов, я не скачивала для себя приложения. Я просто смотрела на это как на способ отвлечься. Многие другие хоккеистки «цепляли» мужчин и женщин направо и налево на протяжении всего турнира.



Одной из ночей так получилось, что две хоккеистки нашей команды одновременно пошли целоваться с представителями скандинавских сборных (Норвегии и Дании. — Прим. «Чемпионата») на соседних кроватях в их общей студии.



Остальные представители нашей команды смеялись, когда узнали об этом, и продолжали смеяться много лет», — цитирует Рятю финское издание Helsingin Sanomat.

При этом хоккеистка не уточнила, какого пола были партнёры её товарищей по команде.