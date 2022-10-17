«Ты поехал за кровавыми деньгами!». Наставник «Сибири» — об упрёках легионерам КХЛ

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал о легионерах клуба и об упрёках в их адрес.

«Отъезд легионеров повлиял на Восток? Естественно, тренер рассчитывал на этих игроков. Он в голове выстраивает команду, а ведущие хоккеисты вылетают. У нас три человека перед плей-офф уехали. Не то, что даже ведущие, а ключевые — вратарь, центральный нападающий, защитник. Ничего страшного, будем работать с теми, кто есть.

Вратарь всегда в команде был иностранец, однако и россияне сейчас добротно играют. У нас в «Сибири» нормальные легионеры — их трое, но, может, ещё кто-то появится. Хотя в связи с последними событиями ребята боятся ехать в Россию. Но нет худа без добра, у российских игроков теперь появляется шанс. Проявляйте себя, ради бога, — вот вам площадка, шайба, соперник. А то между собой ходят: «Ля-ля-ля, я хочу играть, я готов». Пожалуйста! Показывайте свою состоятельность. Мне вообще без разницы кто, канадец или зимбабвиец. Играешь у нас, значит, новосибирец. Мне всё равно, где ты родился и сколько тебе лет. В боевой форме — выходи, пластайся. У меня любимчиков нет.

Обращаю ли я внимание на сообщения иностранных посольств, где требуют от легионеров покинуть Россию? Парни выходят и играют. Знаю, что некоторых ребят упрекали за то, что они играют в КХЛ: «Ты поехал за кровавыми деньгами!», на что они ответили: «А вы будете мою семью содержать?». Общество промолчало, значит, кто прав? Ребята заботятся о себе и своих семьях. Человек в такой обстановке — при всеобщем осуждении, сумасшествии и истерии — набрался смелости, приехал работать и вкалывает. Я приветствую их решение», — цитирует Мартемьянова «РБ Спорт».