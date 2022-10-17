Игорь Ларионов прокомментировал поражение от астанинского «Барыса»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов дал комментарий после проигранного матча с «Барысом» (1:4).

«Печалит то, что мы так закончили этот матч. Печалит, что так мало зрителей на трибунах. Не знаю, с чем это связано, хоккей – игра народная. Хоккей в Казахстане идёт быстрыми шагами к тому, чтобы получить право проведения чемпионата мира. Так что разочаровывает отсутствие аншлага.

Наша команда во втором периоде имела тотальное преимущество, но мы не реализовали моменты, а сами совершили ошибки, которые привели к голам. Мы готовимся к домашней серии. Нет времени грустить. Я сказал ребятам, что три игры мы забивали три гола. Это мало. Особенно учитывая, сколько мы создаём. Моменты мы создаём достаточно. Это тревожит. Мы создаём красивые моменты, пытаемся сделать лишнюю передачу. Это вопрос психологии и мастерства.

У Сато сломано ребро, у Атанасова операция, он выбыл на два-три месяца.

Перед сезоном было сделано заявление, что если мы откроем для хоккея четыре-пять имён, то это большой успех. Максим Федотов ещё не признавался лучшим новичком. Мы хотим, чтобы ребята росли как можно быстрее, но форсировать нет никакого смысла», — приводит слова Ларионова сайт КХЛ.