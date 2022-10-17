Михеев должен восстановиться к матчу с «Коламбусом», который пройдёт 19 октября

Журналист Даррен Дрегер в своём «твиттере» сообщил, что с большой долей вероятности российский форвард «Ванкувера» Илья Михеев будет готов к матчу с «Коламбусом» (в ночь на 19 октября 2:00 мск).

Напомним, Михеев получил травму в первом матче предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ в новой команде.



После полученного повреждения Илья не смог вернуться на лёд в матче с «Калгари Флэймз». Его игровое время составило 7 минут 31 секунду при показателе полезности «-1», отметиться результативными действиями ему не удалось.



В минувшее межсезонье Михеев вышел на рынок свободных агентов после истечения срока соглашения с «Торонто Мэйпл Лифс». Илья сумел договориться с «Ванкувером» о четырёхлетнем контракте на общую сумму $ 19 млн ($ 4,75 млн за сезон).