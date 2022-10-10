Нападающий «Ванкувера» Михеев приступил к тренировкам в группе на льду

Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев приступил к тренировкам в группе на льду, сообщает корреспондент Бен Кузма в своём «Твиттере».

Михеев работал в серых футболках, означающих бесконтактные тренировки.

Михеев получил травму в первом матче предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ за новую команду.



Илья после полученного повреждения больше не смог появиться на льду в матче с «Калгари Флэймз». Его игровое время составило 7 минут 31 секунду при показателе полезности «-1», отметиться результативными действиями ему не удалось.



В минувшее межсезонье Михеев вышел на рынок свободных агентов после истечения соглашения с «Торонто Мэйпл Лифс». Илья сумел договориться с «Ванкувером» о четырёхлетнем контракте на общую сумму $ 19 млн ($ 4,75 млн за сезон).