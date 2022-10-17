Кудашов – о «Динамо»: у нас совсем новая команда, и мы только начинаем строиться
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о том, что «Динамо» «только начинает строиться».
«Не было ли дополнительного желания реабилитироваться за поражение от ЦСКА в серии плей-офф? Честно скажу, пока вы мне об этом не напомнили, я об этом и не думал. Не буду врать – я уже забыл об этом. У нас совсем новая команда, и мы только начинаем строиться и учимся играть такие матчи.
По большому счёту мы ещё не проигрывали. А чтобы сложилась команда, чтобы она стала сильной и могла решать какие-то задачи, она должна уметь как выигрывать, так и выходить из тяжёлых ситуаций — а у нас их ещё и не было. Мы учимся, строимся, готовимся», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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