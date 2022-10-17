«Неоднозначный матч, но нашли пути к победе». Фёдоров — о победе над «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в московском дерби над «Динамо» (3:1).
«Очень хорошая игра, мне понравилась. Начало было не за нами. Немного поволновались — может быть, те три-четыре дня, которые мы находились без игровой практики, наложили свой отпечаток. Хотя ребята прекрасно понимали, что это будет быстрый соперник, играющий вперёд, с хорошим давлением в зоне атаки.
Поздравляю нашу команду с победой. Вовремя забили, выстояли в меньшинстве. Хотелось немного другого хоккея от нашей команды. На данный момент есть над чем работать. Неоднозначный матч, но нашли пути к победе», — цитирует Фёдорова сайт московского «Динамо».
Следующий матч «Динамо» проведёт дома с «Локомотивом» 20 октября в 19:30 мск. ЦСКА примет «Куньлунь» 19 октября в 19:30 мск.
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