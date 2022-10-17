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Защитник «Динамо» Новиков: в следующий раз будем бить, но в рамках правил

Защитник «Динамо» Новиков: в следующий раз будем бить, но в рамках правил
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Защитник московского «Динамо» Никита Новиков поделился мнением о матче с ЦСКА (1:3).

«Был накал страстей, все бились, все хотели победить. Из-за этого такая грубость. Да, игра была жёсткой. Моментами даже слишком.

Эпизод с Плотниковым? Я подбирал шайбу, делал разворот в другую сторону, и мне прилетело в спину, из-за чего я влетел головой в борт. Произошло рассечение, кровотечение из носа и губы. Но сейчас чувствую себя хорошо.

Не сказалась ли усталость на исходе сегодняшнего матча? Усталости у нас нет. Хотя так как игры у нас идут через день, то в некоторых моментах это ощущается. Мы работаем, тренируемся, в плане физической формы у нас всё хорошо.

Почему не удержали преимущество, добытое в первом периоде? Было очень много удалений, это накладывалось на нашу игру. Меньшинство всегда выбивает из настроя, после удалений очень сложно возвращать игровой темп. В следующих матчах с ЦСКА будем биться и жёстко играть против них с первой и до последней минуты. Бить, но в рамках правилах», — приводит слова Новикова сайт бело-голубых.

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