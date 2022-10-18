Панарин оформил ассистентский дубль в первом периоде встречи с «Анахаймом»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Анахайм Дакс». Завершился 1-й период, хозяева ведут – 2:1.

Примечательно, что 30-летний российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин принял участие в обоих голах «Рейнджерс», авторами которых стали Винсент Трочек и Мика Зибанеджад. В обоих случаях хозяева отличились в большинстве, а Панарин заработал по очку за результативные передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, на счету Панарина уже восемь (1+7) очков в четырёх матчах текущего сезона НХЛ. Артемий вышел в лидеры бомбардирской гонки, обойдя Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз», на счету которого было шесть (2+4) очков.