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Панарин отметился заброшенной шайбой в игре с «Анахаймом». У него уже 9 очков в 4 матчах

Панарин отметился заброшенной шайбой в игре с «Анахаймом». У него уже 9 очков в 4 матчах
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Анахайм Дакс». Завершился 2-й период, хозяева ведут – 5:2.

За 34 секунды до конца второй двадцатиминутки отличиться второй заброшенной шайбой в сезоне удалось 30-летнему российскому нападающему «Рейнджерс» Артемию Панарину, который поразил ворота Джона Гибсона с передач Адама Фокса и Райана Линдгрена. Ранее в первом периоде Артемий оформил ассистентский дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, на счету Панарина уже девять (2+7) очков в четырёх матчах текущего сезона НХЛ. Артемий вышел в лидеры бомбардирской гонки, обойдя Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз», на счету которого было шесть (2+4) очков.

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