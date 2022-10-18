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Ассистентский хет-трик и гол Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Анахайм»

Ассистентский хет-трик и гол Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Анахайм»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе «синерубашечников» хет-триком отметился Мика Зибанеджад, ещё по шайбе на счету Винсента Трочека, Алекси Лафренье и Артемия Панарина. За «Анахайм» забрасывали Фрэнк Ватрано, Тревор Зеграс, Макс Комтуа и Дерек Грант.

30-летний российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут 32 секунды и записал на свой счёт также ассистентский хет-трик. Таким образом, он вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ с 10 (2+8) очками в четырёх играх. Встречу с «Дакс» он завершил при показателе полезности «-2».

За «Анахайм» первым результативным действием отметился 31-летний российский защитник Дмитрий Куликов, отдавший результативный пас.

Ворота «Рейнджерс» в этой игре защищал Игорь Шестёркин, отразивший 18 бросков из 22. У «Анахайма» с первых минут играл Джон Гибсон, совершивший 29 сейвов после 34 бросков, а в третьем периоде его сменил Энтони Столарз (7 отражённых бросков из 8).

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2022, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 07:34 (5x4)   2:0 Зибанеджад (Трочек, Панарин) – 13:10 (5x4)   2:1 Ватрано (Регенда, Лундестрём) – 15:48 (5x5)   2:2 Зеграс (Терри, Куликов) – 21:34 (5x5)   3:2 Зибанеджад (Фокс) – 29:52 (5x5)   4:2 Лафренье (Хитил, Труба) – 37:39 (5x5)   5:2 Панарин (Фокс, Линдгрен) – 39:26 (5x5)   5:3 Комтуа (Шаттенкирк, Терри) – 45:33 (5x5)   6:3 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 51:42 (5x4)   6:4 Грант (Джонс, Регенда) – 56:14 (5x5)
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