Ассистентский хет-трик и гол Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Анахайм»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
В составе «синерубашечников» хет-триком отметился Мика Зибанеджад, ещё по шайбе на счету Винсента Трочека, Алекси Лафренье и Артемия Панарина. За «Анахайм» забрасывали Фрэнк Ватрано, Тревор Зеграс, Макс Комтуа и Дерек Грант.
30-летний российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут 32 секунды и записал на свой счёт также ассистентский хет-трик. Таким образом, он вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ с 10 (2+8) очками в четырёх играх. Встречу с «Дакс» он завершил при показателе полезности «-2».
За «Анахайм» первым результативным действием отметился 31-летний российский защитник Дмитрий Куликов, отдавший результативный пас.
Ворота «Рейнджерс» в этой игре защищал Игорь Шестёркин, отразивший 18 бросков из 22. У «Анахайма» с первых минут играл Джон Гибсон, совершивший 29 сейвов после 34 бросков, а в третьем периоде его сменил Энтони Столарз (7 отражённых бросков из 8).
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