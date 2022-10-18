Овечкин превзошёл показатели Марло и Спеццы по результативным передачам за карьеру в НХЛ

37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль и сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (6:4).

Благодаря ассистентскому дублю Овечкин достиг отметки в 633 голевые передачи в 1278 матчах за карьеру в НХЛ, что является 79-м результатом в истории лиги. Капитан столичной команды превзошёл показатели Патрика Марло (631) и Джейсона Спеццы (632), а также повторил результат Теорена Флёри (633). Следующей целью для россиянина являются показатели Нила Бротена и Брэда Ричардса (по 634 голевые передачи).

Также Овечкин сумел продвинуться на 20-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. С этой позиции он сдвинул легендарного канадского нападающего Дага Гилмора. На счету россиянина стало 1415 (782+633) очков, в то время как у Гилмора – 1414 (450+964). 1415 очков за карьеру в НХЛ набрал также и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.