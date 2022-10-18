«Сочи» подписал контракт с бывшим вратарём «Виннипега»

Хоккейный клуб «Сочи» подписал контракт до конца сезона с российским голкипером Михаилом Бердиным, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Отмечается, что соглашение заключено до конца текущего сезона — чемпионата-2022/2023.
В минувшем сезоне Бердин играл в АХЛ за «Манитобу Мус». Он провёл 32 матча в регулярном чемпионате и отразил 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,40. В КХЛ Бердин выступал за СКА в сезоне-2020/2021: сыграл 14 матчей при 91,2% отражённых бросков и надёжности 2,51.
Напомним, «Виннипег» объявил, что 24-летний российский голкипер не останется в клубе в сезоне-2022/2023 в связи с рекомендацией программы НХЛ по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами. Права на хоккеиста останутся у «Виннипега». Но клуб не будет платить ему зарплату. Также его кэпхит не будет учитываться в платёжной ведомости. Голкипер сообщил, что хотел бы выступать в КХЛ и быть ближе к своей родине и семье.
- 18 октября 2022
-
12:13
-
11:59
-
11:47
-
11:33
-
11:19
-
11:03
-
10:55
-
10:31
-
10:15
-
10:06
-
09:48
-
09:29
-
09:15
-
09:05
-
08:59
-
08:44
-
08:31
-
08:21
-
07:41
-
07:38
-
07:22
-
07:10
-
07:01
-
06:50
-
06:37
-
06:35
-
06:31
-
06:24
-
06:17
-
06:11
-
06:05
-
06:04
-
05:50
-
05:46
-
05:33