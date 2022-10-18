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«Сочи» подписал контракт с бывшим вратарём «Виннипега»

«Сочи» подписал контракт с бывшим вратарём «Виннипега»
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Хоккейный клуб «Сочи» подписал контракт до конца сезона с российским голкипером Михаилом Бердиным, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Отмечается, что соглашение заключено до конца текущего сезона — чемпионата-2022/2023.

В минувшем сезоне Бердин играл в АХЛ за «Манитобу Мус». Он провёл 32 матча в регулярном чемпионате и отразил 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,40. В КХЛ Бердин выступал за СКА в сезоне-2020/2021: сыграл 14 матчей при 91,2% отражённых бросков и надёжности 2,51.

Напомним, «Виннипег» объявил, что 24-летний российский голкипер не останется в клубе в сезоне-2022/2023 в связи с рекомендацией программы НХЛ по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами. Права на хоккеиста останутся у «Виннипега». Но клуб не будет платить ему зарплату. Также его кэпхит не будет учитываться в платёжной ведомости. Голкипер сообщил, что хотел бы выступать в КХЛ и быть ближе к своей родине и семье.

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