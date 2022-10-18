Заслужил ли Кузнецов дисквалификацию за удар клюшкой по лицу соперника?

Департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков проверит грубейший удар нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова по лицу защитника «Ванкувер Кэнакс» Кайла Берроуза на предмет дисквалификации. Россиянин с размаху попал клюшкой по канадцу.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Заслужил ли Кузнецов дисквалификацию за удар клюшкой по лицу соперника?»

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:4.

Видео удара можно посмотреть в нашей новости или статье: