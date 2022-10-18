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Заслужил ли Кузнецов дисквалификацию за удар клюшкой по лицу соперника?

Заслужил ли Кузнецов дисквалификацию за удар клюшкой по лицу соперника?
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Департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков проверит грубейший удар нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова по лицу защитника «Ванкувер Кэнакс» Кайла Берроуза на предмет дисквалификации. Россиянин с размаху попал клюшкой по канадцу.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Заслужил ли Кузнецов дисквалификацию за удар клюшкой по лицу соперника?»

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:4.

Видео удара можно посмотреть в нашей новости или статье:

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