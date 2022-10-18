Московское «Динамо» внесло в список травмированных защитника Менелла и форварда Ефремова
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Московское «Динамо» внесло в список травмированных двух хоккеистов, сообщает пресс-служба клуба.
Защитник Бреннан Менелл выбыл до середины ноября, нападающий Владислав Ефремов — до конца ноября.
В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 25-летний американский защитник принял участие в 11 встречах, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи, суммарно записав на свой счёт четыре очка при общем показателе полезности «+6» и четырёх минутах штрафного времени. 27-летний Ефремов отыграл в 19 встречах регулярного чемпионата, в которых ещё ни разу не поразил ворота соперников, но отдал две результативные передачи при показателе полезности «+2» и восьми минутах штрафа.
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