Московское «Динамо» внесло в список травмированных защитника Менелла и форварда Ефремова

Московское «Динамо» внесло в список травмированных двух хоккеистов, сообщает пресс-служба клуба.

Защитник Бреннан Менелл выбыл до середины ноября, нападающий Владислав Ефремов — до конца ноября.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 25-летний американский защитник принял участие в 11 встречах, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи, суммарно записав на свой счёт четыре очка при общем показателе полезности «+6» и четырёх минутах штрафного времени. 27-летний Ефремов отыграл в 19 встречах регулярного чемпионата, в которых ещё ни разу не поразил ворота соперников, но отдал две результативные передачи при показателе полезности «+2» и восьми минутах штрафа.