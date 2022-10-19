Джиошвили — о дебюте в КХЛ: пытался всех затерроризировать — ушёл без очков

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили поделился воспоминаниями о дебютном матче в КХЛ, который он провёл в феврале 2017 года в составе подмосковного «Витязя».

«В том сезоне весь год я играл в молодёжной команде, и на конец чемпионата меня подтянули к главной команде. У «Витязя» оставалось два матча в регулярном чемпионате – с ЦСКА и с «Северсталью». На матч с ЦСКА меня не поставили, а в следующей игре дали сыграть. Получается, это уже была последняя игра сезона. Бегал как угорелый. Втыкался во всех, даже в тех, у кого не было шайбы. Просто пытался всех затерроризировать. Как мне кажется, сыграл довольно хорошо, но ушёл без очков. Так мне всё и запомнилось», — сказал Джиошвили в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Читайте полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Джиошвили сегодня на «Чемпионате».