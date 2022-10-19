Джиошвили: понимал, что шансов вернуться в КХЛ оставалось не так много. Я уже не мальчик

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили рассказал, как готовился к сезону КХЛ.

«На самом деле, прошлый сезон получился очень непростым – мы поздно его закончили, проиграв только в финальной серии. Поэтому сначала нужно было отдохнуть, потому что без отдыха один сезон накладывается на другой, и всё это не так просто. Конечно, я прекрасно понимал, что шансов вернуться в КХЛ оставалось не так много. Я уже не мальчик. Поэтому готовился, работал как мог. Лёд появился незадолго до начала сбора, а в основном был тренажёрный зал. Больше кардионагрузки были», — сказал Джиошвили в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Читайте полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Джиошвили на «Чемпионате»: