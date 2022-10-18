Терещенко — о падении уровня КХЛ: посмотрите нарезки игр НХЛ. Это просто пропасть!

Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко сравнил уровни чемпионатов Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

«Уровень КХЛ продолжает падать? Посмотрите нарезки игр НХЛ и КХЛ. Это просто пропасть! Кто-то из агентов сказал, что они сначала смотрят чемпионат Швейцарии, а потом уже в лучшем случае нас. И это не из-за последних событий, а вообще тенденция.



Каким лигам Европы уступает КХЛ? Не думаю, что уступает, плюс-минус на равных со швейцарской и немецкой лигами. Ребята, которые уехали в Чехию, говорят, что скорости там очень-очень приличные», — сказал Терещенко Legalbet.

Сезон Национальной хоккейной лиги стартовал 7 и 8 октября матчами «Сан-Хосе» и «Нэшвилла» в Праге.