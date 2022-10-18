Изменено время начала двух матчей с участием нижегородского «Торпедо»

Континентальная хоккейная лига изменила время начала двух матчей с участием нижегородского «Торпедо», сообщается на официальном сайте лиги.

«В связи с обращением хоккейного клуба «Динамо» (Москва) в целях увеличения зрительской аудитории и по договорённости с хоккейным клубом «Торпедо» лига приняла решение о переносе времени начала матча регулярного чемпионата №263 «Динамо» – «Торпедо», который состоится 30 октября 2022 года, с 17:00 на 13:00 по местному времени.



Также для организации прямой трансляции на федеральном канале «Матч ТВ» лига в соответствии со статьёй 53 Спортивного регламента КХЛ приняла решение о переносе времени начала матча №287 «Торпедо» – «Локомотив», который состоится 5 ноября 2022 года, с 17:00 на 13:00 по местному времени», — говорится в сообщении.