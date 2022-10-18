Наставник «Вашингтона» прокомментировал грубость Кузнецова в матче с «Ванкувером»
Поделиться
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал грубый удар клюшкой нападающего Евгения Кузнецова по лицу защитника «Ванкувера» Кайла Берроуза.
«Часто, когда вы в борьбе, всё происходит реакционно. Я думаю, это было случайно», — приводит слова Лавиолетта журналист Саманта Пелл в своём «твиттере».
Напомним, в одном из эпизодов встречи «Вашингтона» и «Ванкувера» (6:4) россиянин вылез на ворота «косаток», однако не смог пробить голкипера Тэтчера Демко и, потеряв равновесие, упал на четвереньки. Защитник «Ванкувера» Кайл Берроуз слегка подтолкнул Кузнецова, и нападающий «Вашингтона» вспылил. Россиянин клюшкой с размаху ударил канадского хоккеиста по лицу. Берроуз упал на лёд, и Кузнецов ещё пихнул его руками.
Комментарии
- 18 октября 2022
-
19:54
-
19:29
-
19:17
-
19:02
-
18:48
-
18:11
-
17:45
-
17:29
-
17:13
-
17:04
-
16:57
-
16:50
-
16:40
-
15:57
-
15:52
-
15:35
-
15:25
-
15:16
-
15:11
-
15:03
-
14:48
-
14:12
-
14:00
-
13:48
-
13:25
-
13:15
-
12:57
-
12:41
-
12:27
-
12:13
-
11:59
-
11:47
-
11:33
-
11:19
-
11:03
Партнерский контент