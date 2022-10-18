Наставник «Вашингтона» прокомментировал грубость Кузнецова в матче с «Ванкувером»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал грубый удар клюшкой нападающего Евгения Кузнецова по лицу защитника «Ванкувера» Кайла Берроуза.

«Часто, когда вы в борьбе, всё происходит реакционно. Я думаю, это было случайно», — приводит слова Лавиолетта журналист Саманта Пелл в своём «твиттере».

Напомним, в одном из эпизодов встречи «Вашингтона» и «Ванкувера» (6:4) россиянин вылез на ворота «косаток», однако не смог пробить голкипера Тэтчера Демко и, потеряв равновесие, упал на четвереньки. Защитник «Ванкувера» Кайл Берроуз слегка подтолкнул Кузнецова, и нападающий «Вашингтона» вспылил. Россиянин клюшкой с размаху ударил канадского хоккеиста по лицу. Берроуз упал на лёд, и Кузнецов ещё пихнул его руками.