А. Мальцев: Плотников разбил лицо динамовцу — КХЛ молчит. А чуть не так у ЦСКА — разборки

Легенда советского хоккея и московского «Динамо» Александр Мальцев сделал предположение, что КХЛ работает в интересах одного клуба.

«Плотников всегда играет либо грубо, либо на грани, судьи прекрасно знают об этом. Он бьёт Новикова сзади, толкает его на борт, разбивает лицо. Даже в моё время, когда правила были другими, удаляли до конца. А тут ничего! Как так?

Такое впечатление, что КХЛ работает в интересах одного клуба. Вот нападающему СКА разбили лицо об открытую лавку — КХЛ молчит. Разбивают лицо игроку «Динамо» — лига молчит и делает вид, что ничего страшного не произошло. Зато чуть что не так у ЦСКА — сразу разборки», — сказал Мальцев «Чемпионату».

Следующий матч «Динамо» проведёт дома с «Локомотивом» 20 октября (19:30 мск).