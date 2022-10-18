Главный тренер «Северстали» Разин: мы сыграли сегодня отрезками

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (3:4 ОТ).

«Мы сыграли сегодня отрезками. Неплохой первый период, хотя вторую половину провалили. И начало второго периода тоже. Когда деваться некуда, начали играть в свой хоккей, голы забили. В третьем периоде переломили, забили победную, но, к сожалению, опять немножко психологически просели, дали сопернику шансы, которыми он воспользовался. Ребята молодцы, тяжело, но проявляют характер», — приводит слова Разина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч «Северсталь» проведёт дома с «Салаватом Юлаевым» 20 октября (19:00 мск). «Локомотив» отправится в гости к минскому «Динамо» 20 октября (19:30 мск).