Главный тренер «Северстали» Разин: мы сыграли сегодня отрезками
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (3:4 ОТ).
«Мы сыграли сегодня отрезками. Неплохой первый период, хотя вторую половину провалили. И начало второго периода тоже. Когда деваться некуда, начали играть в свой хоккей, голы забили. В третьем периоде переломили, забили победную, но, к сожалению, опять немножко психологически просели, дали сопернику шансы, которыми он воспользовался. Ребята молодцы, тяжело, но проявляют характер», — приводит слова Разина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Следующий матч «Северсталь» проведёт дома с «Салаватом Юлаевым» 20 октября (19:00 мск). «Локомотив» отправится в гости к минскому «Динамо» 20 октября (19:30 мск).
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