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Два очка Евгения Свечникова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Айлендерс»

Два очка Евгения Свечникова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Айлендерс»
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На льду «Ю-Би-Эс-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» встретился с «Сан-Хосе Шаркс» и одержал победу со счётом 5:2.

В составе «Сан-Хосе» главным действующим лицом матча стал российский нападающий Евгений Свечников. В первом периоде он отдал результативную передачу Нико Штурму, а в конце второго добавил к этому заброшенную шайбу с паса Мэтта Беннинга. Свечников на тот момент сравнял счёт, поскольку ранее у хозяев отличились Андерс Ли и Зак Паризе.

Однако добиться первой победы в сезоне «Сан-Хосе» не удалось. Команда пропустила ещё дважды от шведского форварда Оливера Вальстрёма, а за две с половиной минуты до конца Кэл Клаттербак поставил точку.

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов совершил за игру 27 сейвов. Его партнёр по команде, защитник Александр Романов, отыграл 21 минуту 59 секунд. На его счету три броска и коэффициент «+2». Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов провёл на льду 16 минут 27 секунд с показателем «-2».

Для «Шаркс» это уже пятое поражение в нынешнем розыгрыше НХЛ – ранее они дважды уступили «Нэшвиллу» (1:4 и 2:3), а также «Каролине» (1:2) и «Чикаго» (2:5).

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2022, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Штурм (Свечников, Мегна) – 12:50 (5x5)   1:1 Ли (Пелеч, Нельсон) – 30:03 (5x5)   2:1 Паризе (Добсон, Пажо) – 34:48 (5x5)   2:2 Свечников (Беннинг) – 37:10 (5x5)   3:2 Вальстрём (Нельсон) – 39:04 (5x5)   4:2 Вальстрём (Добсон) – 45:24 (5x5)   5:2 Клаттербак (Мартин, Пелеч) – 57:34 (en)
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