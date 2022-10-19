Два очка Евгения Свечникова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Айлендерс»

На льду «Ю-Би-Эс-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» встретился с «Сан-Хосе Шаркс» и одержал победу со счётом 5:2.



В составе «Сан-Хосе» главным действующим лицом матча стал российский нападающий Евгений Свечников. В первом периоде он отдал результативную передачу Нико Штурму, а в конце второго добавил к этому заброшенную шайбу с паса Мэтта Беннинга. Свечников на тот момент сравнял счёт, поскольку ранее у хозяев отличились Андерс Ли и Зак Паризе.



Однако добиться первой победы в сезоне «Сан-Хосе» не удалось. Команда пропустила ещё дважды от шведского форварда Оливера Вальстрёма, а за две с половиной минуты до конца Кэл Клаттербак поставил точку.

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов совершил за игру 27 сейвов. Его партнёр по команде, защитник Александр Романов, отыграл 21 минуту 59 секунд. На его счету три броска и коэффициент «+2». Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов провёл на льду 16 минут 27 секунд с показателем «-2».

Для «Шаркс» это уже пятое поражение в нынешнем розыгрыше НХЛ – ранее они дважды уступили «Нэшвиллу» (1:4 и 2:3), а также «Каролине» (1:2) и «Чикаго» (2:5).