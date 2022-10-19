«Боже мой». Любушкин провёл сокрушительный силовой приём в матче с «Эдмонтоном»

Российский защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин отметился сокрушительным силовым приёмом в матче Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:2.



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«Боже мой», – отреагировал аккаунт подкаста Пола Биссоннетта и Райана Уитни «Spittin’ Chiclets» в социальной сети на эпизод с участием россиянина.



За победителей в этом матче забивали Расмус Далин, Тейдж Томпсон, Джон-Джейсон Петерка и Алекс Так. А у хозяев отличились Дарнелл Нурс и Райан Ньюджент-Хопкинс.



Любушкин провёл на льду 8 минут и 51 секунду, но очков набрать не сумел.

Это второе подряд поражение в НХЛ для «Эдмонтона». В прошлой встрече команда уступила «Калгари Флэймз» со счётом 3:4.