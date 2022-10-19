Форвард «Спартака» о безголевой серии: я много тренируюсь, много бросаю, но голов пока нет

Нападающий «Спартака» Дмитрий Кугрышев прокомментировал поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:5). Серия без заброшенных шайб у форварда составляет девять матчей.

«Трудно сказать, что с нами произошло. Практически каждый наш выход в первом периоде оборачивался пропущенной шайбой. Не знаю почему. Мы должны начинать матчи лучше. Из положительного выделю только третий период, удалось забросить две шайбы. Что касается эпизода во втором периоде, когда голкипер «Салавата» отразил мой бросок, то я не могу объяснить произошедшее. Вроде бы пустые ворота, но…

Нет, мне не кажется, что это какое-то проклятие. Нужно работать, результат добывается только через работу. Главное — не опускать руки. Хотя, конечно, безголевая серия давит. Она давит на любого нападающего, я не исключение. Я много тренируюсь, много бросаю. Пока результата нет, надеюсь, он придёт», — цитирует нападающего «РИА Новости Спорт».

В текущем сезоне на счету нападающего два гола в 17 матчах. По воротам соперника Кугрышев нанёс 31 бросок.