«Северсталь» обменяла нападающего Ивана Емеца в «Адмирал»
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Хоккейный клуб «Северсталь» обменял нападающего Ивана Емеца в «Адмирал» на денежную компенсацию, сообщает официальный сайт череповецкого клуба.
К «Северстали» 25-летний нападающий присоединился в сезоне-2021/2022. В общей сложности за череповецкую команду Емец провёл 34 матча, набрав восемь очков — забил пять голов и отдал три результативные передачи.
Всего в регулярных чемпионатах КХЛ Емец провёл 86 матчей, в которых набрал 17 очков — забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности составил «-2». В плей-офф на счету нападающего пять матчей и одна результативная передача. Емец является воспитанником новокузнецкого «Металлурга», за который нападающий дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/2017.
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