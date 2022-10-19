«Северсталь» обменяла нападающего Ивана Емеца в «Адмирал»

Хоккейный клуб «Северсталь» обменял нападающего Ивана Емеца в «Адмирал» на денежную компенсацию, сообщает официальный сайт череповецкого клуба.

К «Северстали» 25-летний нападающий присоединился в сезоне-2021/2022. В общей сложности за череповецкую команду Емец провёл 34 матча, набрав восемь очков — забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Всего в регулярных чемпионатах КХЛ Емец провёл 86 матчей, в которых набрал 17 очков — забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности составил «-2». В плей-офф на счету нападающего пять матчей и одна результативная передача. Емец является воспитанником новокузнецкого «Металлурга», за который нападающий дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/2017.