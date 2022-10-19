Терещенко: идея КХЛ была и есть неактуальна, дело в уровне нашего хоккея

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко назвал идею проведения Континентальной хоккейной лиги неактуальной.

«Идея Континентальной хоккейной лиги уже неактуальна? Она и изначально была неактуальной. Есть «Динамо» Минск и «Барыс» — это как раньше первенство Советского Союза было. Тот же «Слован» был — это, грубо говоря, наши деньги. Поэтому не думаю, что это было актуально.

Дело в уровне нашего хоккея, а лигу можно назвать по-разному. Главное, чтобы не была «Беда», как говорится, как корабль назовёшь, так он и поплывёт», — цитирует Терещенко Legalbet.

Ранее Терещенко высказывался о низком уровне игры в КХЛ и сравнивал его с НХЛ. Чемпионат КХЛ проводится с сезона-2009/2010. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА.