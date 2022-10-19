«Не было уверенности». The Hockey Writers — о перспективах Костина в звёздном «Эдмонтоне»

Журналист The Hockey Writers Роб Коуч поделился мнением о потенциале новичка «Эдмонтон Ойлерз» Клима Костина и о перспективах хоккеиста в НХЛ.

«Не то чтобы у Костина не было возможностей — ему предоставили заслуженный шанс стать игроком третьего звена «Блюз» в новом сезоне, и на него надеялись в этой роли. Он не смог произвести впечатление на сборах и был отправлен в АХЛ. Поскольку он уже прошёл драфт отказов, «Эдмонтон» может перемещать его туда-сюда между НХЛ и АХЛ по своему усмотрению в течение следующих 30 дней.



Есть вероятность, что Костин может быть вызван вместо Брэда Мэлоуна, чтобы дать «Ойлерз» дополнительное место под потолком зарплат, необходимое для соблюдения требований в этом сезоне. В таком случае у него будет шанс сыграть под руководством Джея Вудкрофта. Тренер «Ойлерз» уже показал себя очень хорошо, он имеет опыт работы с молодыми талантами, поскольку был главным тренером «Бэйкерсфилд Кондорс» в течение нескольких сезонов. Он был причиной того, что состав «Эдмонтона» заполнен игроками, прошедшими путь с этой командой в АХЛ.

В этом сезоне Костин испытывал трудности на сборах, а также в НХЛ и даже в АХЛ в прошлом сезоне. Он прошёл тренировочный лагерь «блюзменов» в прошлом сезоне и забил четыре гола, набрав девять очков в 40 матчах до завершения сезона в АХЛ. У него не было особой уверенности, и это проявилось, когда он забил всего три гола, набрав шесть очков в 17 встречах АХЛ. Он был немного эффективнее в плей-офф, забив четыре гола и набрав восемь очков в 18 матчах, но неуверенность проявилась в этой предсезонке.



Он был выбран «Сент-Луисом» в первом раунде драфта (31-й) в 2017 году. Костину было нелегко перенести свой стиль игры в Северную Америку, но он выиграл чемпионат КХЛ в 2021 году с омским «Авангардом». Аллан Митчелл из The Athletic заявил, что Костин был высоко оценён в год драфта, но его переезд в НХЛ слишком форсировали. «Ойлерз» кое-что знают об этом, поскольку нечто подобное случилось с Ессе Пульюярви.



Сейчас у Костина средние показатели для второй шестёрки нападающих клуба НХЛ, у него очень низкая зарплата, он может играть на всех позициях в атаке и по окончании сезона станет ограниченно свободным агентом. Ему нужно улучшить свою всестороннюю игру и научиться лучше управляться со своими физическими данными. Сначала он будет играть в АХЛ, но ожидайте, что в какой-то момент сезона его имя назовут, чтобы он присоединился к «Ойлерз», — приводит слова Коуча The Hockey Writers.