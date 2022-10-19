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Гатиятулин объяснил причины успешной серии «Трактора»

Гатиятулин объяснил причины успешной серии «Трактора»
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после успешного матча с «Авангардом» (1:0) поделился мнением о победной серии челябинского клуба.

«Трактор» за последние пять матчей набрал восемь очков? Было понятно ещё перед сезоном, что будет насыщенный календарь. Перед матчем с казанцами удалось дать команде полноценный выходной. Сейчас видно, что ребята свежие, принимают правильные решения, быстрее реагируют на моменты. Здорово, что была эта пауза. Завтра — выходной. После чего мы приступим к работе. Посмотрим — на льду или просто в зале.

Как оценю игру четвёртого звена? Ребята скоростные. Они не боятся брать игру на себя и создают моменты. Хотели бы, чтобы все четыре звена созидали. Сегодня это получилось.

Как у меня проходит общение с игроками? Общение идёт всегда: индивидуальное, по пятёркам, командные собрания. У некоторых ребят в этом сезоне немного другая роль, надо было время, чтобы они перестроились. Сейчас этот прогресс заметен и отражается на игре», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».

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