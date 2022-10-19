«Ак Барс» прервал антирекордную серию поражений, в овертайме обыграв «Металлург»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1. 1:0).

Первый период прошёл без голов. Во втором игровом отрезке счёт в матче открыл Брендан Лайпсик, забросивший шайбу с передачи Филиппа Майе. На 38-й минуте Никита Евсеев восстановил равенство — 1:1. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Станислав Галиев и Кирилл Семёнов. На 52-й минуте Александр Бурмистров с передачи Никиты Лямкина во второй раз поразил ворота магнитогорцев. На 56-й минуте Николай Голдобин с передачи Егора Яковлева в большинстве сравнял счёт. Победу в овертайме своей команде принёс Кристиан Хенкель.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, казанцы прервали антирекордную серию поражений, составлявшую шесть матчей.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 21 октября в Астане сыграет с «Барысом». «Ак Барс» 22 октября примет «Салават Юлаев».

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