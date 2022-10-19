Главный тренер СКА: у нас есть Д’Артаньян, Ералаш и Электроник. Три мушкетёра

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче с «Автомобилистом» (3:1) поделился мнением о Дмитрии Бучельникове, который носит прозвище Электроник.

«Наш Электроник зажигает в Вышке, здорово играет, забивает голы. Мы мониторим прогресс каждого игрока. Видите, игра идёт кость в кость, физика выходит на первое место. Я уже приводил пример Капризова, который добавил в физике, за счёт этого сейчас он является одним из лучших игроков в мире. Каждому из наших молодых хоккеистов нужно добавлять в физике, и все будут играть. Возможно, в следующей игре увидим Электроника. Играют лучшие, смотрим только по спортивному принципу. Команда на первом месте. Игра идёт от ножа, кость в кость, и это хорошо. Мы прогрессируем, включая Электроника. У нас ещё есть Ералаш — Вася Глотов, тоже хорошо себя проявляет. У нас есть резервы.

Ещё у нас есть Д’Артаньян — Марат Хуснутдинов, тоже наши резервы. Три мушкетёра — один за всех, все за одного. Так и работаем. Конечно, сегодня была очень важная встреча и в психологическом плане. Нам нужно всегда доказывать, что мы номер один.

Впереди много работы. Сегодня к нам приехал Владимир Юрзинов, очень рады этому, он много нам помогает. Пальтишко из колючей проволоки, то, что мы давим всей пятёркой, — это как раз наша общая работа. Огромный вклад вносит Юрзинов, который постоянно рассказывает, как с Тарасовым, как с Тихоновым, какие детали добавить. Мы только в начале пути, смотрим только на следующую игру», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.