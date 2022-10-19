Главный тренер «Ак Барса» высказался после важной победы в матче с «Металлургом»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с магнитогорским «Металлургом». Казанцы вырвали победу в овертайме со счётом 3:2. Перед решающей атакой голкипер казанцев Амир Мифтахов сделал яркий сейв.



«С победой нас долгожданной, надеюсь, будем продолжать в том же духе. Насколько для нас важна победа после этой серии? Очень важна, очень. Я думал, что она произойдёт в Екатеринбурге, там мы неплохо играли, переломный момент должен был быть там. Какие чувства были в овертайме? Мы верили в команду. Спасение Амира Мифтахова? Он здорово отыграл сегодня, дал шанс.



Был момент в начале периода, когда Вячеслав Войнов вышел в нападении на вбрасывании, Никита Дыняк сыграл в защите? У нас оставалось восемь секунд до конца большинства, Войнов вышел не на своём месте. Поставили Дыняка вместо защитника, планировали, что Шипачёв выиграет вбрасывание, а Дыня бы врезался сразу в центр. У нас не было времени, хотели атаку с ходу провести», — приводит слова Знарка официальный сайт «Ак Барса».