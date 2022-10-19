Знарок ответил на вопрос, была ли на тренировке «Ак Барса» ссора или стычка игроков

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после матча регулярного чемпионата с «Металлургом» (3:2 ОТ) ответил на вопрос, была ли на тренировке команды ссора или стычка игроков.
«Никита Евсеев выходит в первой паре несколько матчей, забросил сегодня первую шайбу? Если играет постоянно, то хорошо. Он растёт, молодой игрок, по-мужски не тушуется, молодец.
Насколько отменённый выходной сказался на игре сегодня? Не знаю, как ответить на этот вопрос. Если выиграли, то, наверное, сказался. А если бы другой был результат? Просто, наверное, физически мы просаживаемся — это моё мнение. Есть информация, что в Челябинске на тренировке была ссора или стычка игроков? Я ничего такого не видел, может быть, я на тренировке не присутствовал?
Когда вернётся в состав Дмитрий Воронков? В ближайшем матче ещё нет, а в поездке, наверное, да», — приводит слова Знарка официальный сайт «Ак Барса».
- 19 октября 2022
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