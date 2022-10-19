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Олег Знарок прокомментировал завершение антирекордной серии «Ак Барса»

Олег Знарок прокомментировал завершение антирекордной серии «Ак Барса»
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после матча регулярного чемпионата с «Металлургом» (3:2 ОТ) прокомментировал завершение антирекордной серии из шести поражений.

«Историческая серия поражений для «Ак Барса» завершилась? Это была и серия неудач, конечно. Мы создавали моменты, и сегодня у нас в первом периоде были моменты, «два в один» выходили. Психологически это нас немножко поддавливало. С такими мастерами мы должны исполнять всё.

Чем подготовка этого матча отличалась от подготовки к другим матчам? Вместо выходного дня дали ребятам немножко побегать. Может быть, этим. Завтра планируем тоже так делать. У игроков как будто горели глаза по-другому. Горели-горели, конечно, это на самом деле было. И начали игру мы очень хорошо, в отличие от игры в Челябинске. Там мы провели плохой первый период, и в Магнитогорске тоже, в Екатеринбурге было получше.

Впереди «зелёное дерби»? Я уже говорил, и у нас половина команды ещё не знает, что такое «зелёное дерби». Но нам деваться некуда — мы настраиваемся на каждый матч, но если «зелёное дерби», значит, «зелёное дерби». Я как-то говорил, что у нас есть другие принципиальные соперники, но не озвучил их? И не озвучу, сейчас для нас все команды такие», — приводит слова Знарка официальный сайт «Ак Барса».

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