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Соперник попросил Тарасенко не бросать по воротам. Россиянин сделал ассистентский хет-трик

Соперник попросил Тарасенко не бросать по воротам. Россиянин сделал ассистентский хет-трик
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Сегодня состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» на своём льду принимал «Сент-Луис Блюз». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3.

Перед стартовым свистком на вбрасывании в центральном круге произошёл занятный инцидент. Нападающий «Сиэтла» Джейден Шварц попросил российского форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко не бросать по воротам в сегодняшнем матче, а побыть плеймейкером. Тарасенко известен как отличный снайпер. Шварц провёл 10 сезонов в составе «Сент-Луиса» и был многолетним партнёром по команде Тарасенко.

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По итогам матча Тарасенко отметился тремя результативными передачами, в том числе при победном голе Джастина Фолка в овертайме.

Следующий матч «Сент-Луис» проведёт в гостях с «Эдмонтон Ойлерс». Старт матча запланирован на 22 октября (23:00 мск).

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