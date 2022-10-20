Главный тренер «Сент-Луиса» Берюбе похвалил Тарасенко за игру в матче с «Сиэтлом»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе выразил удовлетворение игрой российского нападающего Владимира Тарасенко. В сегодняшнем матче с «Сиэтлом» россиянин отдал три результативные передачи и помог команде победить в овертайме со счётом 4:3.
«Он выглядит хорошо, наносит свои броски. Он часто играет с шайбой, проводит комбинации и ведёт бескорыстную игру… Он делает то, что делает.
Три передачи в сегодняшнем матче? Игроки соперника концентрируются на нём и не дают ему пространство для броска, но он видит открытых партнёров и делится с ними шайбой, он умеет делать передачи», — цитирует тренера BallySports.
У Тарасенко пять очков (2+3) в стартовавшем сезоне НХЛ. Он дважды отличился 16 октября в игре с «Коламбусом», где его команда победила со счётом 5:2.
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