Главный тренер «Сент-Луиса» Берюбе похвалил Тарасенко за игру в матче с «Сиэтлом»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе выразил удовлетворение игрой российского нападающего Владимира Тарасенко. В сегодняшнем матче с «Сиэтлом» россиянин отдал три результативные передачи и помог команде победить в овертайме со счётом 4:3.

«Он выглядит хорошо, наносит свои броски. Он часто играет с шайбой, проводит комбинации и ведёт бескорыстную игру… Он делает то, что делает.

Три передачи в сегодняшнем матче? Игроки соперника концентрируются на нём и не дают ему пространство для броска, но он видит открытых партнёров и делится с ними шайбой, он умеет делать передачи», — цитирует тренера BallySports.

У Тарасенко пять очков (2+3) в стартовавшем сезоне НХЛ. Он дважды отличился 16 октября в игре с «Коламбусом», где его команда победила со счётом 5:2.