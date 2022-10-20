Форвард «Ак Барса»: Шипачёв — классный парень, который не замечает хейта в СМИ

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:2 ОТ) и высказался о том, как воспринимает критику в СМИ партнёр по команде Вадим Шипачёв.

«Боевая игра. Мы вышли с таким настроем, готовились, тренировались и перезагрузились. Все видели, что мы делали перед игрой, как готовились и выдали хороший матч. Классно сыграли единым коллективом – бились, старались, блокировали много, держали шайбу и не давали сопернику создавать моменты. Всех с победой, болельщиков, республику. Очень важная победа для нас и для болельщиков.

Критика Шипачёва в СМИ? Я думаю, Вадим не обращает внимания на все разговоры в его сторону. Он взрослый игрок, отличный партнёр, классный парень, который не замечает хейта, работает на команду. Работает, старается, всё понимает. Шипачёв – замечательный хоккеист, с которым всегда приятно выходить на лёд, он отлично видит площадку. Понятно, может быть, у него где-то не идёт, но он старается. Да, согласен, штанга, как в этом матче, или ловушка, блокер или ещё какие-то вещи. Но видно его упорство, он очень много бросает, отдаёт, видит поляну и строит игру, отличный хоккеист.

Прервали серию из шести поражений? Кто не падал, тот не вставал (смеётся). В принципе, небольшая пощёчина для нас была. В небольшой психологической яме были, боялись сделать ошибки. Но я уверен, что выберемся из этого. Паники не было. Всё в рабочем режиме, были недочёты, но, думаю, наша команда справится с этим, и будем лучше, уверен», — цитирует форварда Metaratings.

Казанский клуб прервал шестиматчевую серию поражений. После 19 проведённых матчей «Ак Барс» занимает пятое место в таблице Восточной конференции. Следующий матч казанцы проведут с принципиальным соперником уфимским «Салаватом Юлаевым» 22 октября.