Дронов: я лучше в «Металлурге» буду играть и побеждать, а в АХЛ не очень хотелось

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов рассказал, почему принял решение вернуться из НХЛ в Континентальную хоккейную лигу.

«Просто хотел играть в НХЛ, ехал за мечтой. Было желание попробовать себя именно в НХЛ, а в АХЛ хотелось не очень. Вот и всё. Всё взвесил и счёл, что для меня так будет лучше. Просто я лучше здесь буду играть и побеждать. Скажем так, есть незавершённое дело. Хочу выиграть Кубок Гагарина с родным клубом, чьим воспитанником являюсь.

Почему не остался в «Аризоне»? Это было обоюдное решение обеих сторон. Почему подписался с «Каролиной»? Они проявили большую заинтересованность. Поэтому выбор сделан в их пользу. АХЛ – хорошая лига. Молодые игроки. Лига действительно неплохая по уровню», — цитирует защитника Metaratings.

Дронов – воспитанник «Металлурга». Прошлый сезон защитник провёл в «Металлурге», где за шесть игр регулярного чемпионата набрал одно очко. В плей-офф игрок обороны провёл 24 матча, в которых набрал 14 очков — забил пять шайб и отдал девять результативных передач. В межсезонье Дронов попробовал свои силы в НХЛ, подписав контракт с «Каролиной». Однако на следующий день контракт был расторгнут, и защитник вернулся в магнитогорский клуб.

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