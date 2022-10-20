«А какой вариант? Идти служить?» Защитник «Металлурга» Дронов — о покупке военного билета

Защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов рассказал, что в 2018 году после взятки получил военный билет.
«Правда ли, что моя фамилия фигурировала в 2020 году в деле о покупке военного билета? Да, было такое. Но я же понимал, когда это делал, что будет ответственность, не с Луны ведь свалился. Но а какой вариант? Идти служить? Я учился тогда, да и сейчас.
Просто повестки приходят всегда, но забрать тебя не могут. Ты должен являться на медобследования каждый раз, когда тебе её присылают. Но на это нет времени. А когда призыв – тебе звонят с вопросами, почему вы не явились. Чтобы избавить себя от этого, пришлось пройти такой путь.
Потом аннулировали военник? Да. Но я учусь уже на четвёртом курсе, и пока нет проблем. Потом думаю в магистратуру поступать», – сказал Дронов в интервью Sports.ru.
Напомним, в 2020 году появилась информация, что, кроме Дронова, Алексей Береглазов, защитник системы «Амура» Александр Игошев и Павел Варфоломеев не пошли в армию после взяток. Все игроки в прошлом выступали за магнитогорский клуб.
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