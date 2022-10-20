Епанчинцев — об игре с «Витязем»: победа была необходима как глоток воздуха

Наставник хабаровского «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал победный матч с «Витязем» (3:2), а также рассказал об игре дебютанов клуба.
«Нам эта победа была необходима как глоток воздуха. Важно было победить в психологическом плане. Не всегда при хорошей игре мы добивались положительно результата. Сегодня была не самая выразительная игра в атаке. Но смогли забить хорошие, простые голы. Набросили и добили. Это то, что необходимо нам сейчас. Сделали акцент на быстрый хоккей. Старались прессинговать соперника в их зоне. Омолодились, освежили команду. Ребята заслужили эту победу за счёт работы, самоотверженности. Заблокировали 17 бросков, это важный компонент игры.
Как оценю игру дебютантов Егора Маклозяна и Никиты Гребёнкина? Молодые мальчишки влились в наш коллектив. Конечно, где-то могли сыграть и лучше. Виден потенциал. Думаю, эти игроки будут добавлять от игры к игре», — приводит слова Епанчинцева сайт «Амура».
После сегодняшней победы «Амур» остался на последней строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» занимает пятую строчку в таблице Запада.
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