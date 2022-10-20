«Давайте каждый будет заниматься своим делом». Морозов — о штрафах Разина за критику судей

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал дисквалификацию и штраф главного тренера «Северстали» Андрея Разина за критику в адрес судейства в текущем сезоне.

«Почему лиге так важно пресекать такие моменты, как с Андреем Разиным? Это очень важно, мы уже шесть лет над этим работаем, внесли правила в регламент. Мы всё понимаем, есть о чём говорить после игр и с тренерами, и с игроками, разбирать моменты. Но каждый должен отвечать за свою составляющую. У судей есть рамки, лига над этим работает, и главный арбитр тоже. Для них есть штрафы, есть поощрения, все игры разбираются, на матчах присутствуют инспекторы. После каждого момента идёт разбор, судьям они рассылаются, то есть ведётся большая работа.



Все могут допустить ошибку – и игроки, и тренерский штаб, но не нужно это выносить на общее обсуждение. Мы видим примеры из футбола, где после каждого поражения идут разговоры о судейских ошибках. Давайте каждый будет заниматься своим делом, судей наказывают и так. Есть портал КХЛ, куда каждый клуб после игры может отправить запрос на разъяснение момента в игре, ошибки судьи. Может быть, клубы или тренеры по-другому смотрят на это. Все будут рады слышать от тренеров и игроков о моментах, которые происходят на скамейке, в раздевалке, это людей привлекает, а не то, что судья ошибся. Он может допустить ошибку, это бывает, мы с этим боремся. Но разбирать их не очень интересно», — цитирует Морозова сайт «Ак Барса».

Напомним, главного тренера череповецкого клуба дисквалифицировали на один матч, а клуб оштрафовали на 500 тыс. рублей за критику судей после матча с московским «Динамо» (1:2 Б) 12 октября 2022 года.

«Северсталь» после 20 сыгранных встреч занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 22 очка. Следующий матч череповецкий клуб проведёт сегодня, 20 октября, с уфимским «Салаватом Юлаевым».