«Северсталь» в первом периоде сняла вратаря и забила гол в большинстве

В эти минуты в Череповце проходит матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местная «Северсталь» принимает уфимский «Салават Юлаев». После первого периода счёт 4:1 в пользу гостей.
За 21 секунду до конца первого периода при счёте 4:0 в пользу уфимцев череповецкий клуб, играя в большинстве, заменил вратаря на шестого полевого игрока и за пять секунд до окончания первого периода забросил шайбу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Шайбу забросил Кирилл Пилипенко с передачи Даниила Вовченко и Павла Денисова.
Череповецкий клуб занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка после 20 матчей. «Салават Юлаев» расположился на третьей строчке Востока, имея в активе 25 очков после 19 игр.
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