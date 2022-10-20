Наставник «Салавата» Козлов прокомментировал победу в матче с «Северсталью»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов дал комментарий о победе над «Северсталью» (5:4) и назвал причины, по которым его команда едва не упустила преимущество в четыре шайбы.

«Для нас получился очень полезный матч. После хорошего первого периода упустили нить игры во втором периоде, позволили «Северстали» вернуться в игру, чем она очень хорошо воспользовалась. Что касается концовки матча – ребята молодцы. Илья Ежов молодец, сделал ключевые сейвы. С победой. С тяжёлой победой. Сегодня было непросто.

Команда вела 4:0, итог – 5:4. Чем объясню? «Северсталь» почувствовала нить игры. Нападающие лезли на ворота, заставляли нас ошибаться. Во втором периоде были неправильные решения, которые позволили сопернику перехватить инициативу.

Как получается, что последние три матча забиваем достаточно много? Нашли сочетания. Плюс ребята молодцы, хорошо используют свои моменты.

Не пора ли Сучкова и Аймурзина включать в основу? Да, они хорошие игроки. У них есть потенциал. В принципе, они не молодые. Им по 20–21 год, время заходить, попадать в состав.

Нет опасения, что команда может «просесть» в матче с «Ак Барсом» послезавтра? Наши игры с «Ак Барсом» всегда принципиальные. Дополнительная мотивация ребятам не потребуется.

Как оценю работу молодёжи? Сегодняшний матч – хороший пример, как нужно вести игру. Как выводить шайбу из зоны, вход в зону на синей линии. Игроки должны чувствовать ритм игры, понимать, какие решения в какое время ты должен принимать. Сейчас это самое главное. Молодёжь должна читать игру, понимать, что может делать, где ты должен играть понадёжнее, а где можно сыграть рискованнее. Всё приходит с опытом», — приводит слова Козлова официальная группа «Северстали» «ВКонтакте».

После победы «Салават» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» располагается на восьмом месте в таблице Запада.