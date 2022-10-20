«Не ошибается только тот, кто на лавочке сидит». Разин — об игре с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итог игры с «Салаватом Юлаевым» (4:5) и рассказал о тактике череповецкой команды в матче.

«Хочется поздравить «Салават» с победой. Хорошая игра была. Ребята вышли и бились. Да, были детские ошибки. Пропустили очень лёгкие шайбы. Но не отчаялись. Не ошибается только тот, кто на лавочке сидит. Ребятам спасибо.

Как объясню эти четыре шайбы в первом периоде? Да, там были детские ошибки. Что случилось? Бывает.

Как-то по-особенному готовились к матчу с «Салаватом»? Конечно. У них как был раскат «свиньёй», как я это называю, так и остался. Под этот раскат нужны исполнители. Мы разбирали, готовились. Избрали нехарактерную для нас тактику на начало игры. У всех хоть и тяжёлый календарь, но немножко по-разному. У нас в ноябре достаточно хороший календарь – четыре игры дома подряд. Потом три на выезде, потом опять четыре дома. За эти полтора месяца у нас игры через день. Конечно, тяжело. Некоторые с таким никогда не сталкивались. «Салават» сейчас «бежит», «Динамо» до этого очень хорошо шло.

Что скажу об игре «Салавата» в средней зоне сегодня? Нам «Салават», в принципе, давал создавать моменты. Мы тоже изменили наш проход средней зоны», — цитирует Разина официальная группа «Северстали» «ВКонтакте».

После поражения «Северсталь» располагается на восьмом месте в таблице Запада. «Салават» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующий матч «Северсталь» проведёт в гостях с омским «Авангардом» 23 октября в 14:00 мск. «Салават Юлаев» в гостях встретится с «Ак Барсом» 22 октября в 17:00 мск.